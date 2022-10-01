Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Emekli olmak isteyen ev hanımlarına müjdeli haber verildi. Günlük hayatta ev hanımlarının en büyük hayalleri de emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı? İşte detaylar...