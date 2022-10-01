Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin yine aynı şekilde işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Bir de bilindiği üzere isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olanlar emekli olabiliyor. Peki, nasıl emekli olunacak? İşte şartlar ve detaylar!

takvim.com.tr
01.10.2022 12:36 - Son Güncelleme: 01.10.2022 12:36
Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Emekli olmak isteyen ev hanımlarına müjdeli haber verildi. Günlük hayatta ev hanımlarının en büyük hayalleri de emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Çalışan bireylerde olduğu gibi artık hiç çalışmayan ev hanımlarına da emekliliğin yolu açıldı.

Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Ev hanımlarına ilaç gibi gelecek formül! Hiç çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. "Peki nasıl?" diyenler için çalışmadan emekli olabilmenin yollarını bir araya getirdik. Belli yaş ve gün şartlarını yerine getiren her işçi ve memur emekli olma hakkını elde ediyor.

Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Hiç çalışmamış olan kişiler ise ancak bireysel emeklilik sistemiyle emekli olabilme imkanına sahip olabiliyor.

Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!

Ancak bu yöntemle sağlık hizmetlerinden yararlanılamıyor.

SON DAKİKA