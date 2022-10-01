Ev hanımları çalışmadan 3.5 yıldan daha az sürede emekli olabilecek! 25 yıl evli kalmak şart değil!
Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin yine aynı şekilde işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Bir de bilindiği üzere isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olanlar emekli olabiliyor. Peki, nasıl emekli olunacak? İşte şartlar ve detaylar!
01.10.2022 12:36 - Son Güncelleme: 01.10.2022 12:36
Emekli olmak isteyen ev hanımlarına müjdeli haber verildi. Günlük hayatta ev hanımlarının en büyük hayalleri de emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı? İşte detaylar...