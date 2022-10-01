TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat! 850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT'den talep eden ATM'den çekecek!
Devlet doğrultusunda sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları uygulaması içinde Aile Bakanlığı üzerinden oluşturulan Aile Destek ödemesi yer almaktadır. Peki, kimler bu yardımdan alabiliyor? İşte merak edilenler!
Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu sebeple dar gelirli ailelerin maddi açıdan zorluk çekmesi önlenmiş oluyor. Bunlardan biri de Aile Destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı ödeme ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."
BAKAN YANIK AÇIKLADI "25 MİLYAR TL İLAVE"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.