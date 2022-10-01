TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar dikkat! 850 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den talep eden ATM’den çekecek!

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu sebeple dar gelirli ailelerin maddi açıdan zorluk çekmesi önlenmiş oluyor. Bunlardan biri de Aile Destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı ödeme ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!