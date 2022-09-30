SON DAKİKA! Türkiye’nin doğal gaz sorunu yok! Kış öncesi yer altı depolama tesisleri yüzde 100 doldu

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Bakan Fatih Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor.