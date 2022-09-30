SON DAKİKA! Türkiye'nin doğal gaz sorunu yok! Kış öncesi yer altı depolama tesisleri yüzde 100 doldu
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karedeniz gazında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da kış öncesi Rusya'nın doğal gaz vermemesi nedeniyle enerji krizine hazırlanırken Türkiye yer altı doğal gaz depolama tesislerini de doldurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her ay fırsat buldukça Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.
"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
Bakan Fatih Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor.
Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz, kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz."