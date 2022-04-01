📣Ev almak isteyenler yaşadı! Devletten kiradan kurtaracak destek! ✍42.000 TL hibe desteği için başvuru şartları 2022!
Uzun yıllar kirada oturmaktan bıkan ve ev sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından yardım eli uzatılıyor. İlk kez evini alacak olanlar şartları karşılaması durumunda hibe desteğinden yararlanabiliyor. 42.000 TL hibe desteği için başvuru şartları 2022 ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Konut hesabı açılması için şartların neler olduğu, 5 yıl birikim kuralına dair bilgiler merak ediliyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan ve yıllarca kira ödemekten bıkan vatandaşlar devletin bu noktada verdiği yardımları inceliyor ve hie desteğine yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar 42.000 TL hibe desteğinden yararlanabiliyor ve bunun için 42.000 TL hibe desteği için başvuru şartları 2022 hakkında bilgi edinmek istiyor. Ev almak isteyenler yaşadı, devletten kiradan kurtaracak destekten faydalanmak için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.