Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları
İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere günlük 81,80 ile 179,95 lira arasında harçlık veriyor. Gençler program süresince aylık 4 bin 678 liraya varan ödeme alırken, iş kapısı da açılıyor.
01.04.2022 07:03 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:03
Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.
18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.