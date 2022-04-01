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Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere günlük 81,80 ile 179,95 lira arasında harçlık veriyor. Gençler program süresince aylık 4 bin 678 liraya varan ödeme alırken, iş kapısı da açılıyor.

Çığıl Ön Yener
01.04.2022 07:03 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:03
Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları

Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.

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Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları

İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlarda 163,59, öğrenciler için 122,69, işsizlik ödeneği alanlar için 81,80 lira olurken, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 179,95 lirayı buluyor.

Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları

3-9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor.

Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları

18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.

Gençlere günde 179,95 TL! Hem harçlık hem fırsatı... İşte tüm şartları ve detayları

Programlara katılanlara günlüğü 179,95 liradan ayda (26 gün) 4 bin 678 lira 70 kuruş ödeme alabiliyor.

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