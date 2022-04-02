Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memura zam müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge ve zamlar son dakika haberi
EYT, 3600 ek gösterge ve zamlar son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni zamlar gündeme bir bir gelmeye devam ediyor. 2022 senesinde emeklilere yönelik oluşturulan düzenlemeler ardından elde edilen çoğu yeni kazanıma ek olarak, 2022 seneının ikinci %50 sinde yeni bir zam daha gelebileceğine dair haberler gündemde ilk sıralara yükselmeye başladı. Yılbaşında asgari ücrete oluşturulan tarihi zam ardından başlayan süreçte Temmuz ayında mühim ölçüde yeni sene hedefleri tamamlanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek göstergede son hal ve Temmuz ayında memur, emekli ve asgari ücret zammına dair detaylar meydana çıkıyor. İşte emeklilikle alakalı en son gelişmeler
02.04.2022 09:30 - Son Güncelleme: 02.04.2022 09:30
Temmuz Ayında Emekliye Zam Gelebilir!
2022 yılında emeklilikle ilgili birçok yeni gelişme çözüme kavuşturulmaya başladı. EYT ve 3600 ek gösterge konusunda da çalışmaların hızlanmasının ardından vatandaşların bu yıldan beklentisi de bir hayli artmış durumda.
Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Mayıs ayı içinde Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de emeklilere ödenecek olması da yeni artış oranının ne kadar olduğu sorusunu bir süredir gündeme getirmeye devam ediyor.