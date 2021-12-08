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Haberler Ekonomi TOKİ'den ucuza sıfır konut satışları başladı! Elini çabuk tutan 11 bin 855 TL peşinatla ayda 592,79 TL taksit ödeyerek ev sahibi olacak

TOKİ'den ucuza sıfır konut satışları başladı! Elini çabuk tutan 11 bin 855 TL peşinatla ayda 592,79 TL taksit ödeyerek ev sahibi olacak

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin açık artırma ile satışa çıkardığı daireleri kaçırmamak için sık sık araştırmalar yapıyor. Aralık ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ'nin yeni güncel gayrimenkul satış ilanları gündemde yer alıyor. Beklenen duyuru yapıldı ve Türkiye Geneli Açık Satış Listesi ilanları TOKİ tarafından yayınlandı. Ucuza sıfır konut satışları başladı. 2+1, 3+1 daireler 118 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. İşte 2022 yılına karlı girebileceğiniz TOKİ fırsat ilanları...

08.12.2021 22:46 - Son Güncelleme: 08.12.2021 22:46
Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun TOKİ’den ucuza sıfır konut satışları başladı! Dar gelirli vatandaşlara 150 bin TL aşağısında verilecek

Ucuza hem de sıfır ev alma hayali kuran vatandaşların beklediği haber geldi. Aralık ayında TOKİ'den satış ilanları yayınlaması bekleniyordu. Güzel haber duyuruldu. Türkiye'nin farklı bir çok ilinde 100'lerce konut satışa sunuldu. Toplamda 15 projede yer alan bu konutlar dar gelirli vatandaşlara satılacak.

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Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun TOKİ’den ucuza sıfır konut satışları başladı! Dar gelirli vatandaşlara 150 bin TL aşağısında verilecek

TAKSİT İMKANI VAR!

180 ay vade ile ev alınabilecek. Taksitle TOKİ'den ev almak isteyenler yaşadı. Her ay kira öder gibi taksiyle ev sahibi olabilirsiniz. Dileyenlere kiradan da ucuz taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun TOKİ’den ucuza sıfır konut satışları başladı! Dar gelirli vatandaşlara 150 bin TL aşağısında verilecek

PEŞİNATTAN KORKMANIZA GEREK YOK!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından verilen evler için peşinat tutarı da düşük tutuldu. Sadece 11 bin 855 TL peşinat ve aylık 592,79 TL taksitle ev alabilirsiniz.

Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun TOKİ’den ucuza sıfır konut satışları başladı! Dar gelirli vatandaşlara 150 bin TL aşağısında verilecek

En düşük konut satış fiyatı da 106 m2 büyüklüğe sahip olan 3+1 daire için belirlenen 118 bin 558 TL olarak duyuruldu.

Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun TOKİ’den ucuza sıfır konut satışları başladı! Dar gelirli vatandaşlara 150 bin TL aşağısında verilecek

Erzurum Aşkale konut projesi kapsamında yüzde 10 peşinatla ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

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