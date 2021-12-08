TOKİ'den ucuza sıfır konut satışları başladı! Elini çabuk tutan 11 bin 855 TL peşinatla ayda 592,79 TL taksit ödeyerek ev sahibi olacak

PEŞİNATTAN KORKMANIZA GEREK YOK!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından verilen evler için peşinat tutarı da düşük tutuldu. Sadece 11 bin 855 TL peşinat ve aylık 592,79 TL taksitle ev alabilirsiniz.