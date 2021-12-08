TOKİ'den ucuza sıfır konut satışları başladı! Elini çabuk tutan 11 bin 855 TL peşinatla ayda 592,79 TL taksit ödeyerek ev sahibi olacak
Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin açık artırma ile satışa çıkardığı daireleri kaçırmamak için sık sık araştırmalar yapıyor. Aralık ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ'nin yeni güncel gayrimenkul satış ilanları gündemde yer alıyor. Beklenen duyuru yapıldı ve Türkiye Geneli Açık Satış Listesi ilanları TOKİ tarafından yayınlandı. Ucuza sıfır konut satışları başladı. 2+1, 3+1 daireler 118 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. İşte 2022 yılına karlı girebileceğiniz TOKİ fırsat ilanları...
08.12.2021 22:46
- Son Güncelleme: 08.12.2021 22:46
Ucuza hem de sıfır ev alma hayali kuran vatandaşların beklediği haber geldi. Aralık ayında TOKİ'den satış ilanları yayınlaması bekleniyordu. Güzel haber duyuruldu. Türkiye'nin farklı bir çok ilinde 100'lerce konut satışa sunuldu. Toplamda 15 projede yer alan bu konutlar dar gelirli vatandaşlara satılacak.
TAKSİT İMKANI VAR!
180 ay vade ile ev alınabilecek. Taksitle TOKİ'den ev almak isteyenler yaşadı. Her ay kira öder gibi taksiyle ev sahibi olabilirsiniz. Dileyenlere kiradan da ucuz taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.
PEŞİNATTAN KORKMANIZA GEREK YOK!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından verilen evler için peşinat tutarı da düşük tutuldu. Sadece 11 bin 855 TL peşinat ve aylık 592,79 TL taksitle ev alabilirsiniz.