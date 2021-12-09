Vav TV İzle
Haberler Ekonomi O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

Milyonlarca çalışanın gözü hiç şüphesiz ne zaman emekli olacağında. Kimisi gün ve prim hesabı yaparken kimisinin de başka avantajları var. Her çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları erken emeklilikte de kapı aralar. Çalışanın mesleğine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasını sağlar. İşte bu alanda merak edilen soruların yanıtları.

09.12.2021 07:02 - Son Güncelleme: 09.12.2021 07:02
O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

Her çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları erken emeklilikte de kapı aralar. Çalışanın mesleğine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasını sağlar. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan her birey için meslek kodu belirlerken, şirketler veya işverenler bu kodları devlete bildirmekle yükümlüdür.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

SABAH'ta yer alan habere göre, Meslek kodu, fiilen yapılan mesleklerin "Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması" kodlarına uygun SGK'ya bildirilmesi anlamına geliyor. Böylece yüksek maaşı hak eden meslek sahibi bireylerin asgari ücret üzerinden bildirimi önleniyor.

O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

Sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmemesi halinde işverene idari para cezası uygulanıyor.

O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

Erken emeklilikte yıpranma payı büyük önem taşıyor. Çalıştığınız iş SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek sınıflamasındaysa erken emeklilik mümkün.

O mesleklerde çalışanlar hemen kontrol edin! Meslek koduyla erken emeklilik fırsatı: İşte o alanlar

Bu nedenle meslek kodlarının doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü bazı meslekler erken emeklilik yolunu açıyor. Röntgen teknisyeninden çimento sektörüne kadar 45 iş kolunda çalışanların yıpranma hakkı dikkate alındığında meslek kodlarının doğru bildirimi erken emeklilik kapısı açıyor.

SON DAKİKA