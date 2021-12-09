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Haberler Ekonomi Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

Yeni asgari ücretin ardından memurlara yönelik 3 çalışma için kollar sıvanacak. Ek zammın 15 Ocak'a yetiştirilmesi planlanırken; 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmalarına da hız verilecek. Hedef, yılın başında çözüme kavuşması...

09.12.2021 07:02 - Son Güncelleme: 09.12.2021 07:02
Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

Yeni asgari ücretin bu hafta açıklanması beklenirken, sıra memurlarla ilgili düzenlemelere gelecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisine yansıtılacak refah payı için düğmeye basılacak.

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Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

Yüzde 5 zam ve enflasyon farkına ilaveten verilecek ek iyileştirmenin ne kadar olacağı ve ücretlere nasıl yansıtılacağı Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonlarının yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

MUTABAKAT SAĞLANDI

Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

Ek iyileştirmenin, zamlı maaşların ödeneceği 15 Ocak'a yetiştirilmesi için hızlı hareket edilecek. Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonları, ek iyileştirme yapılmasının yanı sıra 2 konuda daha mutabakata vardı.

Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor

Buna göre, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konularında çalışmalar hızlandırılacak. Her iki konunun da yeni yılın başında çözüme kavuşturulması planlanıyor.

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