Memurlar bu habere dikkat! Maaşlara ilave zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro geliyor
Yeni asgari ücretin ardından memurlara yönelik 3 çalışma için kollar sıvanacak. Ek zammın 15 Ocak'a yetiştirilmesi planlanırken; 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmalarına da hız verilecek. Hedef, yılın başında çözüme kavuşması...
09.12.2021 07:02
- Son Güncelleme: 09.12.2021 07:02
Yüzde 5 zam ve enflasyon farkına ilaveten verilecek ek iyileştirmenin ne kadar olacağı ve ücretlere nasıl yansıtılacağı Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonlarının yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek.
Ek iyileştirmenin, zamlı maaşların ödeneceği 15 Ocak'a yetiştirilmesi için hızlı hareket edilecek. Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonları, ek iyileştirme yapılmasının yanı sıra 2 konuda daha mutabakata vardı.