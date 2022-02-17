Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29’a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Düzenlemenin uygulanmaya başlaması halinde vatandaşların yeni sisteme göre 1 milyon TL değerinde bir 150 metrekarelik daire için 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira olan KDV miktarı; kalan bölümün yüzde 8 üzerinden hesaplanarak yeni modelde 80 bin 656 liraya düşmesi bekleniyor.