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Haberler Ekonomi Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29'a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29'a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek ve hem sektörü canlandırmak hem de vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler devreye sokuldu. KDV düzenlemesinin konut fiyatlarında da farklı bir model ile uygulanacağına dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından bazı bankalar ise konut kredisi faiz oranlarında düzenleme yoluna gitti. Ev sahibi olmak isteyenlerin en uygun oranlar ile konut kredisi kullanarak hayalini kurdukları eve sahip olmaları için finansman desteği sunulacak. KDV düzenlemesi ve birçok bankadan peş peşe gelen açıklamalar daha şimdiden emlak piyasalarının canlanmasına neden oldu. İşte konutta KDV düzenlemesinin detayları ve konut kredilerinde son gelişmeler...

takvim.com.tr
17.02.2022 14:11 - Son Güncelleme: 17.02.2022 14:12
Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29’a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Konut Fiyatlarına KDV Ayarı Geliyor!

Konutta KDV sisteminde sadeleştirilmeye gidileceğinin gündeme gelmesinin ardından KDV düzenlemesinin de içeriği merak edilmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29’a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Elde edilen bilgilere göre 150 metrekareden büyük konutlarda KDV yükünün azaltılması hedefleniyor.

Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29’a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Mevcut uygulamada ilgili konutlar için %18 olarak uygulanan KDV'nin, yeni modele göre yüzde 8, 150 metrekare üzerinde 10 metrekare için yüzde 18 KDV uygulanması hedefleniyor. Kademeli modelin uygulanmasıyla KDV yükünün azaltılması hedefleniyor.

Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29’a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Düzenlemenin uygulanmaya başlaması halinde vatandaşların yeni sisteme göre 1 milyon TL değerinde bir 150 metrekarelik daire için 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira olan KDV miktarı; kalan bölümün yüzde 8 üzerinden hesaplanarak yeni modelde 80 bin 656 liraya düşmesi bekleniyor.

Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29’a çekildi! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...

Konut satın alımlarında vatandaşın üzerindeki KDV yükünün azaltılmasını hedefleyen düzenleme kapsamında uygun oranların sunulması hedefleniyor.

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