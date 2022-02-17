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Haberler Ekonomi Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor. Eriklere en çok ilgiyi ise Arap şeyhleri gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

17.02.2022 14:36 - Son Güncelleme: 17.02.2022 14:45
Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

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Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, "Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz.

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu.

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu" dedi.

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi

Annesine erik almak için serayı ziyaret eden Semih Türker ise, "Sosyal medya ve televizyonda erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika" diye konuştu.

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin vazgeçilmezi
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