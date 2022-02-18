Ayda sadece 402 TL ödeyerek anında nakit paranızı alın! Günde 13 TL geri ödeme ile ihtiyaç kredisi fırsatı! İNG, TEB, Akbank…

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde günde 13 TL geri ödeme ile ihtiyaç kredisi fırsatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankaların kampanyalarını, güncel faiz oranlarını merak ediyor ve uygun geri ödeme koşulları olan seçeneğe başvuru yapmak istiyor. Ayda sadece 402 TL ödeyerek anında nakit paranızı alın, İNG, TEB, Akbank gibi pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizin içeriğinde bulabilir, bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.