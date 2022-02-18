Ayda sadece 402 TL ödeyerek anında nakit paranızı alın! Günde 13 TL geri ödeme ile ihtiyaç kredisi fırsatı! İNG, TEB, Akbank…
Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların 2022 Şubat ayı güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bütçelerini zorlamadan aylık küçük miktarlarda geri ödeme yaparak nakit ihtiyacını gidermek isteyenler günde 13 TL, ayda ise sadece 402 TL ödeyerek anında nakit para alabiliyor. İNG, TEB, Akbank gibi daha birçok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları, geri ödeme planı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Haberimizden ihtiyaç kredisi seçeneklerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
18.02.2022 09:04 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:04
Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde günde 13 TL geri ödeme ile ihtiyaç kredisi fırsatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankaların kampanyalarını, güncel faiz oranlarını merak ediyor ve uygun geri ödeme koşulları olan seçeneğe başvuru yapmak istiyor. Ayda sadece 402 TL ödeyerek anında nakit paranızı alın, İNG, TEB, Akbank gibi pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizin içeriğinde bulabilir, bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.