Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor? Europower eşit mi oransal mı?

EUROPOWER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji'nin halka arzını onayladı. 60 milyon lot hisse satışa konu olacak ve halka arz büyüklüğü 2,4 milyar lira olacak. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla satılacak. Fazla talebin gelmesi durumunda ise yine şirket ortağına ait 10 milyon TL nominal değerli payın satışı da gerçekleşecek.