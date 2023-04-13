11 haneli T.C Kimlik numarası ile hemen başvurabilirsiniz! Haneden tek bir başvuru bile yetiyor! En az 120 en çok 2500 TL para yatıyor!
11 haneli T.C Kimlik numarası ile hemen başvurabilirsiniz. Haneden tek bir başvuru bile yetiyor. En az 120 en çok 2500 TL para yatıyor. Doğal gaz, elektrik, aile destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemelerinden şartları karşılayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bu destek ödemelerini merak edenler için tek tek anlatıyoruz.
13.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 13.04.2023 08:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu destek ödemeleri, farklı kategorilerdeki kişilere yönelik olarak değişiyor. Bakanlık gelir düzeyi düşük olan ailelere, yaşlılara, şehit yakınlarına, gazilere engellilere, yetimlere ve kimsesizlere önemli destekler sunuyor. Ödeme miktarları da destek paketine göre değişiyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bazı destek ödemeleri!