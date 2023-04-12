700 bin işçiye %35 EK ZAM! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Belediye şirket işçileri de alacak! Toplu iş sözleşmesinde Meclis çarkı! Taşeron, uzman çavuş...

İşçilere yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi!

700 bini aşkın kamu işçisi için zam pazarlığı sürerken, yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi üzerinde uzlaşma sağlandı. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.