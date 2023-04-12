700 bin işçiye %35 EK ZAM! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Belediye şirket işçileri de alacak! Toplu iş sözleşmesinde Meclis çarkı! Taşeron, uzman çavuş...
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı sürüyor. Yılda 4 kez toplu sözleşme ikramiyesi için uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda işçiler de tıpkı memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı sürerken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. Peki, 700 bin işçinin maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar ve gelişmeler haberimizde...
Toplu iş sözleşmelerinde son viraja girildi. di. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletilmişti. Toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı. İşte son gelişmeler haberimizde...
İşçilere yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi!
700 bini aşkın kamu işçisi için zam pazarlığı sürerken, yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi üzerinde uzlaşma sağlandı. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.
Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son viraja girilirken, toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı.
İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.