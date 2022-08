ET FİYATLARINA İNDİRİM! 4 Ağustos 2022 Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyat listesi! İstanbul, Antalya, İzmir: Kuzu, Koyun, Dana, Kıyma, Kuşbaşı...

4 Ağustos 2022 Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik indirim yapacaklarını duyurdu. Son dakika açıklama sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar kişi Et fiyatları düştü mü, ne kadar indirim geldi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Et ve Süt Kurumu Kuzu, Dana, Kıyma, Kuşbaşı güncel fiyat listesi...