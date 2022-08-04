ET FİYATLARINA İNDİRİM! 4 Ağustos 2022 Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyat listesi! İstanbul, Antalya, İzmir: Kuzu, Koyun, Dana, Kıyma, Kuşbaşı...
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den indirim müjdesi geldi. Bakan Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." dedi. Peki Et fiyatları düştü mü? İşte 4 Ağustos Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyat listesi! İstanbul, Antalya, İzmir: Kuzu, Dana, Kıyma, Kuşbaşı...
4 Ağustos 2022 Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik indirim yapacaklarını duyurdu. Son dakika açıklama sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar kişi Et fiyatları düştü mü, ne kadar indirim geldi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Et ve Süt Kurumu Kuzu, Dana, Kıyma, Kuşbaşı güncel fiyat listesi...
ET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Son dakika haberi... Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Güzel haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi verdi.
Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada da,"Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Et ve Süt Kurumu'nun indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre; gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak" ifadelerine yer verildi.
Fiyatlardaki indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtilip, "Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak. Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak.
Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumanın hedeflendiği belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor.