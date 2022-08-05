Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C'li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler... Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor!
Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekliler bankaların yolunu tutuyor. Bankaların verdiği kredi faiz oranları emekliler söz konusu olunca değişiklik gösteriyor. Birçok emekliye normalden daha düşük faizle kredi verilebiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da bu kredi kampanyalarını düzenliyor. 12-24-26-60 ay vadeyle kredinizin geri ödemesini yapabiliyorsunuz. İşte, emeklilere özel kredi veren bankalar!
05.08.2022 11:48 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:49
Emekli vatandaşlar zaman zaman kredi çekmeye ihtiyaç duyabiliyor. Bazı bankalar ise emeklilere avantajlı kredi kampanyası sunuyor. Düşük faizli emekli kredi paketlerinde 36 ya da 60 aya varan vade imkanları bulunuyor. Verilen kredi miktarı ise 5-10-20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Emekliler eğer o bankanın müşterisiyse bankaya gitmesine gerek kalmadan, mobil veya internet şubeleri üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte; emekliye özel düşük faizli veya faizsiz kredi kampanyaları!