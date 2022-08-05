Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C'li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler... Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor!

Emekli vatandaşlar zaman zaman kredi çekmeye ihtiyaç duyabiliyor. Bazı bankalar ise emeklilere avantajlı kredi kampanyası sunuyor. Düşük faizli emekli kredi paketlerinde 36 ya da 60 aya varan vade imkanları bulunuyor. Verilen kredi miktarı ise 5-10-20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Emekliler eğer o bankanın müşterisiyse bankaya gitmesine gerek kalmadan, mobil veya internet şubeleri üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte; emekliye özel düşük faizli veya faizsiz kredi kampanyaları!