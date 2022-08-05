30 gün içinde başvurana karşılıksız veriliyor! 5.117 TL ödeme! e-Devlet’ten veya İŞKUR'a... Yanınızda yörenizde işsiz olanlara bildirin!
Yeni asgari ücret Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşa can suyu oldu. 4,250 TL'den 5.500 TL'ye yükselen asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi. İşsizlik maaşı bundan böyle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 117 lira olarak uygulanacak. Peki kimler işsizlik maaşı alabilir? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Kaç ay ödenir? Hangi şartlarda kesilir? İşte yanıtları...
İşsizlere tam tamına 51.000 TL karşılıksız ödeme! Asgari ücret zammı sonrası flaş gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte bir çok ödeme de arttı. Bu ödemelerden biri de İŞKUR tarafından ödeniyor. Aylık 5.117 TL alabilirsiniz. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. 1 ay içerisinde başvuran parasını 10 ay boyunca alabiliyor. Ödemeler PTT aracılığı ile hesaplara geçiyor. 10 aylık ödeme alan bir kişi toplamda 51 bin lirayı aşan bir miktar almış oluyor. İşte detaylar...
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.