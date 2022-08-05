30 gün içinde başvurana karşılıksız veriliyor! 5.117  TL ödeme! e-Devlet’ten veya İŞKUR'a... Yanınızda yörenizde işsiz olanlara bildirin!

İşsizlere tam tamına 51.000 TL karşılıksız ödeme! Asgari ücret zammı sonrası flaş gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte bir çok ödeme de arttı. Bu ödemelerden biri de İŞKUR tarafından ödeniyor. Aylık 5.117 TL alabilirsiniz. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. 1 ay içerisinde başvuran parasını 10 ay boyunca alabiliyor. Ödemeler PTT aracılığı ile hesaplara geçiyor. 10 aylık ödeme alan bir kişi toplamda 51 bin lirayı aşan bir miktar almış oluyor. İşte detaylar...