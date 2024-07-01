Esnek saplı mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak! 6L saklama kabı 59 TL, su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL...

BİM'in bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren raflarda yerini alacak olan yazlık ürünler, ATV, katlanabilir bisiklet ve ev giyim eşyaları büyük ilgi görüyor. Ayrıca, bu ürünler BİM'in online alışveriş sitesi bim.com.tr'den de temin edilebilecek. İşte BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...