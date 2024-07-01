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Esnek saplı mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak! 6L saklama kabı 59 TL, su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL...

BİM'in bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren raflarda yerini alacak olan yazlık ürünler, ATV, katlanabilir bisiklet ve ev giyim eşyaları büyük ilgi görüyor. Ayrıca, bu ürünler BİM'in online alışveriş sitesi bim.com.tr'den de temin edilebilecek. İşte BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 19:34 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 19:34
Esnek saplı mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak! 6L saklama kabı 59 TL, su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL... 1

BİM'de bu hafta alışveriş severleri heyecanlandıran yeni ürünler raflarda yerini alıyor. BİM Aktüel 2 Temmuz 2024 kataloğu yarın satışa sunulacak ve birbirinden cazip indirimlerle dikkat çekiyor. Yazlık ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi BİM mağazalarında ve bim.com.tr adresinde alıcılarını bekliyor.

Esnek saplı mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak! 6L saklama kabı 59 TL, su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL... 2

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 259 TL

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Komili Islak Havlu 3x60'lı 38,50 TL

Dushy Duş Jeli 57,50 TL

Sporcu Büstiyer Kadın 75 TL

Esnek saplı mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak! 6L saklama kabı 59 TL, su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL... 3

Sporcu Kısa Tayt Kadın 75 TL

Göğüs Dikleştirici-Gizleyici 79 TL

Sitil Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 22,50 TL

Renkli Temizlik Bezi 10'lu 49 TL

Axe Roll-On 50 ml 69,50 TL

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