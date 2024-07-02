Emekli zammı %26.61'e çıktı! 10.000 TL alan EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşı 18.750 TL olacak! 17-26 Temmuz arasında...

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Emekliler için heyecanla beklenen zam oranları çarşamba günü netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş artışı alacak. Bu artış, Temmuz 2024 zam oranını ve ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için iki farklı formül üzerinde çalışılıyor. İşte ek ödeme dahil emekli maaşı hesaplama tabloları ve ödeme takvimi ile ilgili detaylar.