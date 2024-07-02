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A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! 145 TL ucuzladı! 1L sıvı yağ 49 TL, 12'li tuvalet kağıdı 89 TL...

A101, 4 Temmuz 2024 tarihinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta öne çıkan indirimli ürünler arasında dikiş makinesi, dik duran süpürge, bisiklet, valiz seti, halı, gardırop ve tencere seti gibi ev gereçleri ve günlük kullanım ürünleri yer alıyor. Her Perşembe günü yenilenen indirimlerle müşterilerin beğenisini kazanan A101, bu hafta da birbirinden çekici fırsatlar sunan bir katalogla karşımızda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:18 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:14
A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! 145 TL ucuzladı! 1L sıvı yağ 49 TL, 12’li tuvalet kağıdı 89 TL... 1

A101 marketlerinin merakla beklenen 4 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında dikiş makinesi, dik süpürge, bisiklet, valiz seti, halı, gardırop ve tencere seti gibi birçok fırsat ürünü yer alıyor. A101'in her Perşembe günü sunmuş olduğu indirimli ürünler, bu hafta da özellikle yeni ev kuracaklar için çeşitli seçenekler sunuyor.

A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! 145 TL ucuzladı! 1L sıvı yağ 49 TL, 12’li tuvalet kağıdı 89 TL... 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL

A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! 145 TL ucuzladı! 1L sıvı yağ 49 TL, 12’li tuvalet kağıdı 89 TL... 3

FİYATI 145 TL DÜŞTÜ

2x170 gram Dardanel Ton Balığı'nın fiyatı 244.90 TL'den 99 TL'ye iniyor.

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