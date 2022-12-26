Eski hükümlü statüsünde personel alım ilanı 2022! Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni personel alım ilanı yayımlandı. Buna göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Peki başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte detaylar...
26.12.2022 10:49 - Son Güncelleme: 26.12.2022 10:49
Sağlık Bakanlığı'ndan eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı duyurusu geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplam 1468 sürekli işçi istihdam edilecek. Peki başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte yanıtları...
ESKİ HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI 2022!
Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.
Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.