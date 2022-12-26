Eski hükümlü statüsünde personel alım ilanı 2022! Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığı'ndan eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı duyurusu geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplam 1468 sürekli işçi istihdam edilecek. Peki başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte yanıtları...