EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...
EYT için gözler bugünkü Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Kabine'nin gündeminde EYT, memur emekli zammı ve doğalgaz var. Özellikle EYT'liler Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki EYT bugün açıklanacak mı? EYT'de yaş sınırı var mı, olacak mı? İşte yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika gelişmeler: Askerlik borçlanması, staj...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bugün kritik gün. Milyonlarca kişi Kabine Toplantısı'nda o saate kilitlendi. Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları toplantı sonrası canlı yayında duyuracak. Peki EYT bugün açıklanacak mı, yaş sınırı olacak mı? EYT'de son durum ne 2022? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son EYT açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...
26 ARALIK 2022 YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili yaptığı açıklamada 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaptı. Bilgin, ''EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.