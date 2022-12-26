EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

26 ARALIK 2022 YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili yaptığı açıklamada 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaptı. Bilgin, ''EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.