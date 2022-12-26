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Haberler Ekonomi EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

EYT için gözler bugünkü Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Kabine'nin gündeminde EYT, memur emekli zammı ve doğalgaz var. Özellikle EYT'liler Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki EYT bugün açıklanacak mı? EYT'de yaş sınırı var mı, olacak mı? İşte yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika gelişmeler: Askerlik borçlanması, staj...

26.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:42
EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bugün kritik gün. Milyonlarca kişi Kabine Toplantısı'nda o saate kilitlendi. Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları toplantı sonrası canlı yayında duyuracak. Peki EYT bugün açıklanacak mı, yaş sınırı olacak mı? EYT'de son durum ne 2022? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son EYT açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

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EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

26 ARALIK 2022 YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili yaptığı açıklamada 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaptı. Bilgin, ''EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

Yaş şartı olacak demiyorum. Ancak ihtimal dahilinde. Önümüzde muhtelif yaş aralıklarının ne kadar maliyet yaratacağının hesaplarını yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde bu EYT meselesini çözeceğiz.

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

Ocak ayına varmadan Meclis'e getirmiş oluruz. Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI, yaş sınırı olacak mı? EYT son durum 2022 bugün mecliste mi? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika! Askerlik borçlanması, staj...

Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

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