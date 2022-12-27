E-Devlet'ten başvuran PTT'ye koşup çekiyor! 1.250 TL, 1.500 TL yeni yıl müjdesi! Yılbaşı öncesi para yardımları hesaplara yatıyor!
Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar devletin sunduğu olanaklardan yararlanabiliyor. Bu kapsamda Aile Destek Paketi, kira yardımı gibi destek ödemeleri başvuruları e-Devlet aracılığı ile alınıyor. Sosyal yardımlar PTT üzerinden hesaplara yatırılıyor. Ancak başvuru yapmayan ödeme alamıyor. 850 TL, 1.250 TL, 1.500 TL bandında yardım ödemesi yapılıyor. Yılbaşı yaklaşırken ödemelerden faydalananlar paralarının erken yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Bakan Yanık'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Dar gelirli ailelere ödemeler devam ediyor. 50 farklı başlıkta sosyal yardım yapılıyor. Başvurular e-Devletten alınmaya devam ederken yılbaşı öncesi Aile Destek paketi ödemelerinin erken yatırılacağı müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile destek paketi ödemelerinin yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi olarak erken yatırılacağını açıkladı. Bilindiği üzere Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti. Öte yandan 1.500 TL kira yardımı için başvurular da devam ediyor. İşte detaylar...
AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisine yöneltilen "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI?
Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.
Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
Öte yandan hafta ortasında Bakan Yanık sosyal yardım ödemeleri hakkında bilgi vermişti. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye toplam 9,2 milyar TL destek verdiklerini açıklayan Bakan Yanık, Temmuz ayında başlayan ödemelerin her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirtti.