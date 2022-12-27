E-Devlet'ten başvuran PTT'ye koşup çekiyor! 1.250 TL, 1.500 TL yeni yıl müjdesi! Yılbaşı öncesi para yardımları hesaplara yatıyor!

Dar gelirli ailelere ödemeler devam ediyor. 50 farklı başlıkta sosyal yardım yapılıyor. Başvurular e-Devletten alınmaya devam ederken yılbaşı öncesi Aile Destek paketi ödemelerinin erken yatırılacağı müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile destek paketi ödemelerinin yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi olarak erken yatırılacağını açıkladı. Bilindiği üzere Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti. Öte yandan 1.500 TL kira yardımı için başvurular da devam ediyor. İşte detaylar...