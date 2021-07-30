Erken emeklilikte son dakika müjdesi! 1800 gün prim ödemesi varsa, 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte yapmanız gereken
1800 gün prim ödemesi varsa, 10 yılda emekli oluyorsunuz! Tabi bunun belli şartları var. Öncelik ile çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair 'sağlık kurulu raporu' bulunmalı. Rapor, il ya da ilçedeki SGK merkezlerine başvurulduktan sonra sevk edilen hastanelerden alınıyor. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.
Sosyal güvenlik sistemimiz, sağlığındaki bozulma nedeniyle iş yapamaz duruma gelen vatandaşları da gözetiyor. Genellikle tedavisi zor hastalıklarla mücadele eden, bu yüzden işgücü kayıbı yaşam sürdüren ve iş yapma gücünü kaybeden çalışanlara parasal destek sağlanıyor.
KANSER TEŞHİSİ KONULDUĞUNDA
Maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor.
Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malul aylığı alabiliyor. Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malul aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp devam ediyorsa maaş da devam ediyor.