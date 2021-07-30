Erken emeklilikte son dakika müjdesi! 1800 gün prim ödemesi varsa, 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte yapmanız gereken

KANSER TEŞHİSİ KONULDUĞUNDA

Maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor.