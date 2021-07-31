5.000 TL alt limiti var! Ve peş peşe açıklandı! Dev banka duyurdu! Faiz ödemesi yok! Başvurular yarın...

Ve tek tek detaylar geldi. Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Faiz ödenmiyor. 5 bin lira limiti var. 31 Temmuz'da sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan kampanyada limit 5 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası'ndan 'Faizsiz Sonradan Taksitlendirme' kampanyası. Ziraat Bankası harekete geçti. Dev banka doğrultusundan Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlatıldı. 250 TL ile 5 bin TL arasındaki alışverişler amacıyla geçerli. 1 Temmuz'da başlayan kampanya 31 Temmuz'da sona eriyor. Kampanyada 4 ay vade alternatifi bulunuyor. Ekstreye yansıyan işlemlerde faizsiz taksit alternatifi geçerli değil.