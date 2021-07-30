Emekliye yüksek ikramiye formülü! Talep onay aşamasında: Memurların emekli ikramiyeleri...
Memurların emekli ikramiyesini artıracak formül gündemde. Talep toplu sözleşmeye de taşınıyor. Onay çıkarsa, ikramiyeler artacak. Hesaba 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de katılacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
30.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 30.07.2021 07:01
"Emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödensin."