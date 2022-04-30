Erken emeklilik için yeni formül! Yaş ve prim şartını düşürüyor! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Staj yapanlar 1 yıl önceden...
Erken emekliliğin bir çok alternatif yolu bulunuyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar emekliliğini 1 yıl erkene çekebilir. O meslek grupları için borçlanma mümkün! Aynı zamanda doğum yapan anneler de bu imkandan yararlanabiliyor. Öncelikle en fazla 1 yıllık borçlanma yapılabildiğini belirtelim. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak da şart değil, ihtiyaç kadarı borçlanma yapılabiliyor. Vatandaşlar borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. İşte detaylar...
Erken emeklilik için yeni formül! Yaş ve prim şartını düşürüyor! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Staj yapanlar 1 yıl önceden emekli olabilir. Çalışma hayatına adım atarken yapılan staj erken emeklilikte iş yarayabiliyor. Staj sürelerinin bazı durumlarda emeklilik hesabına eklenebildiği ortaya çıktı. Peki bu durumlar neler? Kimler yararlanabilir? Avantajı neler? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. 2 meslek grubu ve doğum yapan anneler staj ile emekliliğini erkene çekebiliyor. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım...
Erken emeklilik herkesin hayali. Bir çok kişi erkenden emekli nasıl olunabilir, bunun yollarını arıyor. Erken emeklilik ile ilgili flaş açıklama geldi. Bu bilgileri öğrenen tam 1 yıl önceden emekliliğin tadını çıkartmaya başlıyor. Staj yapanları ilgilendiriyor. Staj sürelerinin bazı hallerde emeklilik hesabına katıldığı duyuruldu.
Öyle ki; sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar, erken emeklilik için normal staj sürelerini borçlanabiliyor.