Erken emeklilik için yeni formül! Yaş ve prim şartını düşürüyor! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Staj yapanlar 1 yıl önceden...

Erken emeklilik herkesin hayali. Bir çok kişi erkenden emekli nasıl olunabilir, bunun yollarını arıyor. Erken emeklilik ile ilgili flaş açıklama geldi. Bu bilgileri öğrenen tam 1 yıl önceden emekliliğin tadını çıkartmaya başlıyor. Staj yapanları ilgilendiriyor. Staj sürelerinin bazı hallerde emeklilik hesabına katıldığı duyuruldu.