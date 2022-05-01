2 bin 354 lira olan destek ödemeleri 3 bin 157 liraya yükseliyor! Temmuz'da zam geliyor, belli oldu! 2 ay sonra büyük kazanç! O kritere dikkat...
Ve gözler Temmuz ayında! Emekli aylıkları ve memur maaşları artacak. Emekli aylığı ve memur maaşı için zam tarihi ve oranı belli olurken bir müjde de evde bakım maaşı alanlara geldi. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireylerin bakımlarını gerçekleştirenlere verilen evde bakım desteği de 2 ay sonra zamlanacak. Maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Kim ne kadar zamlı ödeme alacak netleşti. 2 bin 354 lira olan destek ödemeleri 3 bin 157 liraya yükseliyor. Vatandaşlar sayılı günler sonra büyük kazanş sağlayacak. İşte detaylar...
Temmuz'da zam geliyor, belli oldu. Yaklaşık 550 bin vatandaşa verilen ödemeler 2 bin 354 lira 14 kuruştan 3 bin 157 lira 37 kuruşa yükselecek. Yaşlı ve engelli yakınına bakanlara güzel haber az önce geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan evde bakım maaşları 2 ay sonra artıyor. 2021 yılında 1798 TL olarak ödeniyordu, 2022 Ocak ayı zammıyla birlikte 2 bin 354 lira 14 kuruş olmuştu. Yeni bir zam da Temmuz ayında göründü. İşte detaylar...
Yaklaşık 550 bin vatandaşa verilen bu ödemeye, Temmuz'da, memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Memur maaşlarının enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da yüzde 34.12 artması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, halen aylık 2 bin 354 lira 14 kuruş olan evde bakım desteği 3 bin 157 lira 37 kuruşa yükselecek.