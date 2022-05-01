2 bin 354 lira olan destek ödemeleri 3 bin 157 liraya yükseliyor! Temmuz'da zam geliyor, belli oldu! 2 ay sonra büyük kazanç! O kritere dikkat...

Temmuz'da zam geliyor, belli oldu. Yaklaşık 550 bin vatandaşa verilen ödemeler 2 bin 354 lira 14 kuruştan 3 bin 157 lira 37 kuruşa yükselecek. Yaşlı ve engelli yakınına bakanlara güzel haber az önce geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan evde bakım maaşları 2 ay sonra artıyor. 2021 yılında 1798 TL olarak ödeniyordu, 2022 Ocak ayı zammıyla birlikte 2 bin 354 lira 14 kuruş olmuştu. Yeni bir zam da Temmuz ayında göründü. İşte detaylar...