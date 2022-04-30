Hesaplarınızı kontrol edin her çocuk için 1650 TL para desteği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bayram müjdesi! Mayıs ayı SED ödemeleri...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi bekleyen binlerce kişiyi mutlu edecek. Mayıs ayı ödemeleri erkenden hesaplara aktarıldı. Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken ödemeler ile ilgili de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bir çok ödeme bayram dolayısıyla erkenden yapıldı. Bunlardan bir tanesi de SED ödemeleri oldu ve tarih öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Hesaplara yatırdı. SED'den yararlanan çocuklar ve ailelerine güzel haber!