Hesaplarınızı kontrol edin her çocuk için 1650 TL para desteği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bayram müjdesi! Mayıs ayı SED ödemeleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi. SED ödemeleri ile ilgili son dakika güzel haber geldi. Ödeme tarihleri öne çekildi. Ramazan Bayramı'nda binlerce kişiye sevinç yaşatacak! İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına tek tek yatırıldı. Bakan Yanık, ''Çocuklarımızın Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini yatırdık. Ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödedik" dedi. Buna göre her bir çocuk için ortalama 1650 TL destek sağlandı. İşte detaylar...
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi bekleyen binlerce kişiyi mutlu edecek. Mayıs ayı ödemeleri erkenden hesaplara aktarıldı. Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken ödemeler ile ilgili de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bir çok ödeme bayram dolayısıyla erkenden yapıldı. Bunlardan bir tanesi de SED ödemeleri oldu ve tarih öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Hesaplara yatırdı. SED'den yararlanan çocuklar ve ailelerine güzel haber!
SON DAKİKA! Çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılan SED ödemeleri hakkında açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık.'' dedi. Yanık, SED'den yararlanan çocuklar için ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi.