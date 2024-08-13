Erken emeklilik için 7 formül: Bunları yapan daha önce maaşa bağlanıyor! İşte avantajlar...

1 Türkiye' de çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik tarihi geliyor. Değişen yasalar dolayısıyla emeklilik uygulamaları da değişiyor. Son olarak EYT yasası ile milyonlarca sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu.

2 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ise bu şansı kaçırdı ve emeklilik yollarını arıyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.