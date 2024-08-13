Erken emeklilik için 7 formül: Bunları yapan daha önce maaşa bağlanıyor! İşte avantajlar...

Yasalarımızda milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik düzenlemeleri yer alıyor. 8 ayrı uygulama 6 yıla kadar erken emeklilik imkanı sağlıyor.
Türkiye' de çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik tarihi geliyor. Değişen yasalar dolayısıyla emeklilik uygulamaları da değişiyor. Son olarak EYT yasası ile milyonlarca sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu.
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ise bu şansı kaçırdı ve emeklilik yollarını arıyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.
SİGORTA GİRİŞ TARİHİ
Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.