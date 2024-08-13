14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu...

ŞOK marketleri, 14-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Hafta sonu alışverişi için ideal fırsatlar sunan bu katalog, her kesime hitap eden çeşitli ürünlerle dolup taşıyor. Bu hafta, ŞOK raflarında teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sizleri bekliyor. Evde, işte veya okulda kullanabileceğiniz çeşitli teknoloji ürünleri bu hafta ŞOK raflarında cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Akıllı telefonlar, Bluetooth hoparlörler ve daha fazlası, teknoloji meraklılarını sevindirecek.