14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu...

ŞOK marketleri, 14-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Hafta sonu alışverişi için ideal fırsatlar sunan bu katalog, her kesime hitap eden çeşitli ürünlerle dolup taşıyor. Bu hafta, ŞOK raflarında teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sizleri bekliyor. Evde, işte veya okulda kullanabileceğiniz çeşitli teknoloji ürünleri bu hafta ŞOK raflarında cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Akıllı telefonlar, Bluetooth hoparlörler ve daha fazlası, teknoloji meraklılarını sevindirecek.
ŞOK marketlerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde büyük kırtasiye indirimi başladı! 14 Ağustos 2024 tarihli ŞOK Aktüel kataloğunda çantadan kalemliğe, defterden suluklara kadar geniş bir yelpazede okul malzemeleri uygun fiyatlarla sunuluyor.
🛋️ Luis Çalışma Masası: 799 TL
🖥️ Beyaz Çalışma Masası: 999 TL
🪑 Lara Çalışma Koltuğu: 1.499 TL
👕 Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt: 459 TL
👖 Slazenger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı: 359 TL
👔 Erkek Modal Kumaş T-Shirt: 229 TL
👟 Kinetix Erkek Spor Ayakkabı: 799 TL