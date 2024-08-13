BES sistemi kazandırıyor: Yatırılan paralar doğru fonlarda artıyor! Fon nasıl seçiliyor?

Devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması 18 yaş altındakilerin de sisteme dahil olabilmesi katılımcıların ikinci emeklilik imkanına ilgisini artırıyor. BES'e yapılan ödemeler bir yandan devlet katkısı ile büyürken bir yandan da çeşitli fonlarda değerlendirilerek ayrıca katlanıyor.

3

Bu fonların 7 aylık artışı yüzde 51.35 oldu. 7 aylık enflasyonun yüzde 28.76 olduğu düşünüldüğünde hisse fonları enflasyonu neredeyse ikiye katlayarak üzerinde bir getiri sağlamış oldu. Hisse fonlarının performansı altın, döviz, faiz gibi diğer yatırım araçlarını da geride bırakmış oldu. Aynı dönemde faiz getirisi yüzde 34.71, altın artışı yüzde 31.98, dolar getirisi ise yüzde 13.62 oldu.