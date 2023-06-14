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Haberler Ekonomi Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

Herkesin hayali emekli olmak. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan bulunuyor. Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bu yol ile bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor. Bazı sigortalılar için de prim indirimi gündemde. İşte az primle emekli olma yolları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
14.06.2023 11:38 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:38
Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi. Öte yandan fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor.

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Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak.

Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.

Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor.

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