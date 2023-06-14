Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! 10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi. Öte yandan fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor.