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Haberler Ekonomi Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur'lular iptal ederek...

Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur'lular iptal ederek...

Emeklilik, Türkiye'de vatandaşların hayatlarında önemli bir dönemeçtir. Emeklilik hakkını elde etmek için yıllarca çalışan ve prim ödeyen bireyler, emeklilik sürecinde bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Son zamanlarda, emeklilikle ilgili gelişmeler ve özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) başvuruları ve tamamlanmayan emeklilik işlemleri konusu sıkı bir şekilde takip edilmektedir. İşte bu konuda merak edilen detaylar...

takvim.com.tr
15.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:05
Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek... Artık bu kişiler EYT’den sayılmayacak!

EYT başvurularıyla ilgili son detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda bazı kişiler EYT hakkını kazanmalarına rağmen emeklilik işlemlerini tamamlayamıyor. Bu durumda dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

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Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek... Artık bu kişiler EYT’den sayılmayacak!

BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

Başvurular için işlemler tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.

Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek... Artık bu kişiler EYT’den sayılmayacak!

E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek... Artık bu kişiler EYT’den sayılmayacak!

ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.

Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek... Artık bu kişiler EYT’den sayılmayacak!

EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.

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