Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur'lular iptal ederek...
Emeklilik, Türkiye'de vatandaşların hayatlarında önemli bir dönemeçtir. Emeklilik hakkını elde etmek için yıllarca çalışan ve prim ödeyen bireyler, emeklilik sürecinde bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Son zamanlarda, emeklilikle ilgili gelişmeler ve özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) başvuruları ve tamamlanmayan emeklilik işlemleri konusu sıkı bir şekilde takip edilmektedir. İşte bu konuda merak edilen detaylar...
15.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:05
E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.
ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR
İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.