Erken emeklilik için 3 formül! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?
EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler eksik primini tamamlamak için borçlanma yapıyor. Bazı borçlanmalar işe girişi geri çekiyor. İşte detaylar...
21.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 21.12.2022 06:58
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.
Yasanın hangi şartlarda olacağı resmi olarak açıklanmadı. Fakat 8 Eylül 1999 öncesi şartlara bakıldığında erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sürenin geçmesi ve SSK için 5000 gün prim yatırılması gerekiyor.