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Erken emeklilik için 3 formül! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler eksik primini tamamlamak için borçlanma yapıyor. Bazı borçlanmalar işe girişi geri çekiyor. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
21.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 21.12.2022 06:58
Erken emeklilik için 3 formül!! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

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Erken emeklilik için 3 formül!! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?

Bu ayın sonunda açıklanması beklenen düzenlemenin Ocak'ta yasalaşması ve başvuruların başlaması bekleniyor.

Erken emeklilik için 3 formül!! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?

Yasanın hangi şartlarda olacağı resmi olarak açıklanmadı. Fakat 8 Eylül 1999 öncesi şartlara bakıldığında erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sürenin geçmesi ve SSK için 5000 gün prim yatırılması gerekiyor.

Erken emeklilik için 3 formül!! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?

Bu süreler Bağ- Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olarak uygulanıyor.

Erken emeklilik için 3 formül!! Eksik prim nasıl tamamlanacak? Hangi borçlanmalar işe girişi geri çekiyor?

Bu sürelerin mutlaka primle tamamlanması gerekiyor.

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