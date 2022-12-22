Kalem kalem yeni ZAMLI ödemeler! 2023 Asgari ücret NET-BRÜT hesabı! BES, GSS, aile destek, stajyer, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik maaşı kaç TL olacak 2023?

Çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği karar için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücret için TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu. Bu artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Sadece asgari ücretliler değil, daha yüksek ücretle aynı işyerlerinde çalışanların da maaşı artacak. Ayrıca işsizlerden stajyerlere, annelerden hastalara kadar milyonların alacağı ödemelere de etki edecek. Peki, BES, GSS, aile destek, stajyer, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik maaşı kaç TL olacak 2023? Kalem kalem yeni ZAMLI ödemeler!