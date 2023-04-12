Erken emekli olmak isteyene gece yarısı müjde verildi! Tek dilekçe 2 ila 8 yıl önce emekli edecek!

Yasalarımızda Meslekler Sıralanıyor

Erken emeklilik imkanı sağlayan meslekler, 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde listelenmektedir. Bu mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu mesleklerde çalışıyor olmak tek başına erken emeklilik için yeterli değildir.