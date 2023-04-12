Erken emekli olmak isteyene gece yarısı müjde verildi! Tek dilekçe 2 ila 8 yıl önce emekli edecek!
Erken emekli olmak isteyenler için farklı yollar vardır. 10 yıl (3600 gün) çalışma sonrası kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerin yanı sıra bazı meslekler için de erken emeklilik imkânı vardır. Ancak bu mesleklerde çalışmak yeterli değildir, ayrıca yasanın tarif ettiği şekilde çalışmak da gereklidir. Haberimizde, yasalarımıza göre bazı mesleklerin erken emeklilik imkanı sağladığı konusunda daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.
Yasalarımızda Meslekler Sıralanıyor
Erken emeklilik imkanı sağlayan meslekler, 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde listelenmektedir. Bu mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu mesleklerde çalışıyor olmak tek başına erken emeklilik için yeterli değildir.
Yasaların Tarif Ettiği Şekilde Çalışmak Gerekiyor
Erken emeklilik için tarif edilen mesleklerde çalışmak gerekmektedir. Örneğin, demir çelik fabrikalarında çalışanlar için yıpranma hakkı veya erken emeklilik fırsatı bulunmaktadır. Ancak bu fabrikada aşçı veya muhasebeci olarak çalışanlar bu haklardan yararlanamazlar. Yasanın belirlediği iş kolu içinde çalışmak gereklidir.
Demir Çelik Fabrikaları İçin Tarif Edilen İşler
Demir çelik fabrikalarında çalışanlar için erken emeklilik fırsatı bulunmaktadır. Ancak bu hak, yasanın tarif ettiği işlerde çalışanlar için geçerlidir. Demir çelik fabrikaları için tarif edilen işler şunlardır:
1. Demir İzabe Fabrikalarında Cevherin Demire Çevrilmesi İşleriyle Boru Fabrikalarının Fırın ve Döküm Dairelerinde Yapılan İşlerde Çalışanlar
Bu işlerde çalışanlar, erken emeklilik hakkından yararlanabilirler.