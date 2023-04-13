Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.
13.04.2023 09:29 - Son Güncelleme: 13.04.2023 09:29
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde yer aldı. Özellikle kadınların emeklilik yaşı esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte detayları...
YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK
Beyannameye göre, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.