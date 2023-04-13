RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.

Çığıl Ön Yener
13.04.2023 09:29 - Son Güncelleme: 13.04.2023 09:29
Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 müjde yer aldı. Özellikle kadınların emeklilik yaşı esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği gelecek. Peki ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK

Beyannameye göre, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.

Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi? | VİDEO

Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hak olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" dedi.

Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor.

Her yıl en az 12 bin TL! Destek nasıl uygulanacak, avantajları neler? Ev hanımlarına kolay emeklilik! Çalışana, emekliye refah payı...

18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor.

SON DAKİKA