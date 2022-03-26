Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında emekli bayram ikramiyesi yer alıyor, Ramazan ve Kurban Bayramı olarak yılda iki kez yapılan ödemelerin 1.100 TL mi yoksa daha mı fazla olacağı merak ediliyor. Peki engelli vatandaşlar bu imkandan faydalanabilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaşın yararlanacağı bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar da yararlanabilecek mi? İşte detaylar!