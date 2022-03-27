Farklı illerden binlerce kişi başvuru yapıyor! En az lise mezunu büro personeli alınacak! İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartları…

Büro memuru olarak kariyerini sürdürmek isteyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden çeşitli şirketler özel şartlarını belirterek ilanlarını yayınlıyor ve nitelikleri taşıyanlar başvurularını yapıyor. En az lise mezunu büro personeli alınacak ve kendi şehrinden alım yapılıp yapılmadığını merak edenler internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.