Farklı illerden binlerce kişi başvuru yapıyor! En az lise mezunu büro personeli alınacak! İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartları…
Büro memuru olarak kariyerini sürdürmek isteyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden çeşitli şirketler özel şartlarını belirterek ilanlarını yayınlıyor ve nitelikleri taşıyanlar başvurularını yapıyor. En az lise mezunu büro personeli alınacak ve kendi şehrinden alım yapılıp yapılmadığını merak edenler internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Büro memuru olarak kariyerini sürdürmek isteyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden çeşitli şirketler özel şartlarını belirterek ilanlarını yayınlıyor ve nitelikleri taşıyanlar başvurularını yapıyor. En az lise mezunu büro personeli alınacak ve kendi şehrinden alım yapılıp yapılmadığını merak edenler internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve engelsiz iş istihdamını desteklemeye devam ediyor ve başvuru yapabilmek için siteye kaydolmak gerekiyor.
İŞKUR sitesine üye olduktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx? sayfasından meslek bölümüne büro personeli yazarak güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.
BÜRO MEMURU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.