Bankada 10.000 TL'niz varsa yaşadınız! TL birikiminizi bitmeyen hoş geldin faizi ile katlayın! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka

Türk Lirası birikimini sık sık olarak yüksek mevduat faiz oranları ile değerlendirmek isteyenler amacıyla Alternatif Bank, bitmeyen hoş geldin faizini duyurdu. Yeni müşteri kazanmak amacıyla fazlası banka doğrultusundan bir süreliğine yayılan yüksek hoş geldin faizlerini sık sık duruma getirmesiyle fazlası üstünlük gerçekleştiren Alternatif Bank, VOV Hesap ile şu an amacıyla en yüksek mevduat faizlerini de sunuyor. Ek ürün tüketimi ile yüksek hoş geldin faizinden standart faiz döneminde de yararlanmak amacıyla değişik ayrıcalıklar yayınlayan ek ürün kullanmak yeterlidir. İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka ve bitmeyen hoş geldin faizi fırsatı