Bankada 10.000 TL'niz varsa yaşadınız! TL birikiminizi bitmeyen hoş geldin faizi ile katlayın! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka
Alternatif Bank VOV Hesap hoş geldin faizlerini sıksık duruma getirdi. İster uzun vadede ister kısa vadede birikimlerini değerlendirmek isteyenler amacıyla en yüksek vadeli mevduat faiz oralarını sunuyor. Hem de vadesi bozulmadan nakit işlemlerin de yapılmasına imkân tanıyan VOV Hesap ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere faydalar sunuluyor.
Türk Lirası birikimini sık sık olarak yüksek mevduat faiz oranları ile değerlendirmek isteyenler amacıyla Alternatif Bank, bitmeyen hoş geldin faizini duyurdu. Yeni müşteri kazanmak amacıyla fazlası banka doğrultusundan bir süreliğine yayılan yüksek hoş geldin faizlerini sık sık duruma getirmesiyle fazlası üstünlük gerçekleştiren Alternatif Bank, VOV Hesap ile şu an amacıyla en yüksek mevduat faizlerini de sunuyor. Ek ürün tüketimi ile yüksek hoş geldin faizinden standart faiz döneminde de yararlanmak amacıyla değişik ayrıcalıklar yayınlayan ek ürün kullanmak yeterlidir. İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka ve bitmeyen hoş geldin faizi fırsatı
Alternatif Bank VOV Hesap Hoş Geldin Faizi
Günlük vadeli mevduat özelliklerine sahip bir tasarruf hesabı olan Alternatif Bank VOV Hesap, avantajlı faizi ile yüksek kazanç elde etmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Hoş geldin faizi devresinin sona ermesinin sonrasında sarfedilen her ürün amacıyla ek faiz seviyesi kazanarak her vakit hoş geldin faizi oranları ile birikimlerin değerlendirilmesi sağlanıyor.
Vadesi Bozulmayan Mevduat Hesabı!
Günlük para çekme ve yatırma prosedürlerinde vadesi bozulmadan kişilerin dilediği gibi prosedür yapmasına da imkân gerçekleştiren Alternatif Bank VOV Hesap, ilk 90 gün süresince devam edecek avantajlı hoş geldin faizine ek olarak bedava EFT ve havale fırsatını da sunmaktadır.
Bitmeyen hoş geldin faizi, en yüksek günlük vadeli mevduat faiz oranları ve vadesi bozulmayan hesap özelliği ile Alternatif Bank VO Hesap ilgi çekmektedir.
32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka
Alternatif Bank VOV Hesap ilaveten 32 günlük en yüksek faiz veren banka olarak da öne çıkıyor.
10 bin TL 32 günlük faiz seviyesi 171 TL net kazanç getiren VOV Hesap, yatırımlarını sık sık yüksek oranlarla değerlendirmek isteyenlere en yüksek faiz oranlarını sunmaya devam ediyor.
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