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ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Temmuz zammını etkileyecek rakam 3,37 oldu. Söz konusu oranla SSK ve Bağ-Kurluların maaş hesaplaması değişti. Peki kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem SSK ve Bağ-Kurlulara zamlı maaş hesaplaması...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 10:02 Güncelleme 03 Haziran 2024, 10:13
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak? 1

Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammına bir adım daha yaklaşıldı. Bu yıla kök aylıkta yüzde 49.25 artış ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan emeklilerin, ikinci zammı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle zam oranı büyük ölçüde şekillendi.

ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak? 2

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz'da ilk 6 aylık oranında zam yansıtılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek. Emeklilerin Temmuz zammında temel belirleyici yine enflasyon verileri olacağı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler yakından takip ediliyor.

ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak? 3

İŞTE 5 AYLIK TÜFE

Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 5'i belli oldu. TÜİK verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16, Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam oluştu.

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