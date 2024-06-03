ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?

1 Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammına bir adım daha yaklaşıldı. Bu yıla kök aylıkta yüzde 49.25 artış ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan emeklilerin, ikinci zammı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle zam oranı büyük ölçüde şekillendi.



2 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz'da ilk 6 aylık oranında zam yansıtılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek. Emeklilerin Temmuz zammında temel belirleyici yine enflasyon verileri olacağı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler yakından takip ediliyor.