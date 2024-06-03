Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammına bir adım daha yaklaşıldı. Bu yıla kök aylıkta yüzde 49.25 artış ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan emeklilerin, ikinci zammı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle zam oranı büyük ölçüde şekillendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz'da ilk 6 aylık oranında zam yansıtılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek. Emeklilerin Temmuz zammında temel belirleyici yine enflasyon verileri olacağı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler yakından takip ediliyor.

İŞTE 5 AYLIK TÜFE

Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 5'i belli oldu. TÜİK verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16, Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam oluştu.

SON VERİ DE 3 TEMMUZ'DA

Bu orana Haziran enflasyonu eklenecek. Bu veri de 3 Temmuz tarihinde belli olacak. 6 aylık TÜFE ne çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranı o olacak. Emekliler Temmuz zammın oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlı aylıklar hesaplara yatırılacak.

EK İYİLEŞTİRME KARAR ZAMANI

Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon artışı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Ayrıca emeklilere bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu konu da Temmuz ayında karara bağlanacak. Buradaki formüllerden ilki refah payı. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı formülü hayata geçirilirse 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Böylece kök aylıklara yansıtılacak zam oranı büyüyecek.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların hesabına 10 bin lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin 500 lirayı aşacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 12.272,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 12.394,72

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 12.517,44

MEVCUT MAAŞ: 10.300,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 12.640,16

MEVCUT MAAŞ: 10.400,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 12.762,88

MEVCUT MAAŞ: 10.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 12.885,60

MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.008,32

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.131,04

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.253,76

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.376,48

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.499,20

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.621,92

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.744,64

MEVCUT MAAŞ: 11.300,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.867,36

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 13.990,08

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.112,80

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.235,52

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.358,24

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.480,96

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.603,68

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.726,40

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.849,12

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 14.971,84

MEVCUT MAAŞ: 12.400,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.217,28

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.340,00

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.462,72

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.585,44

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.708,16

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.830,88

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 15.953,60

MEVCUT MAAŞ: 13.100,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.076,32

MEVCUT MAAŞ: 13.200,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.199,04

MEVCUT MAAŞ: 13.400,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.444,48

MEVCUT MAAŞ: 13.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.567,20

MEVCUT MAAŞ: 13.600,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.689,92

MEVCUT MAAŞ: 13.700,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.812,64

MEVCUT MAAŞ: 13.800,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 16.935,36

MEVCUT MAAŞ: 13.900,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.058,08

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.180,80

MEVCUT MAAŞ: 14.100,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.303,52

MEVCUT MAAŞ: 14.200,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.426,24

MEVCUT MAAŞ: 14.300,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.548,96

MEVCUT MAAŞ: 14.400,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.671,68

MEVCUT MAAŞ: 14.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.794,40

MEVCUT MAAŞ: 14.600,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 17.917,12

MEVCUT MAAŞ: 14.700,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 18.039,84

MEVCUT MAAŞ: 14.800,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 18.162,56

MEVCUT MAAŞ: 14.900,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 18.285,28

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 18.408,00

MEVCUT MAAŞ: 15.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 19.021,60

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 19.635,20

MEVCUT MAAŞ: 16.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 20.248,80

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 20.862,40

MEVCUT MAAŞ: 17.500,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 21.476,00

MEVCUT MAAŞ: 18.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 22.089,60

MEVCUT MAAŞ: 19.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 23.316,80

MEVCUT MAAŞ: 20.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 24.544,00

MEVCUT MAAŞ: 21.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 25.771,20

MEVCUT MAAŞ: 22.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 26.998,40

MEVCUT MAAŞ: 23.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 28.225,60

MEVCUT MAAŞ: 24.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 29.452,80

MEVCUT MAAŞ: 25.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 30.680,00

MEVCUT MAAŞ: 26.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 31.907,20

MEVCUT MAAŞ: 27.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 33.134,40

MEVCUT MAAŞ: 28.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 34.361,60

MEVCUT MAAŞ: 29.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 35.588,80

MEVCUT MAAŞ: 30.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 36.816,00

MEVCUT MAAŞ: 31.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 38.043,20

MEVCUT MAAŞ: 32.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 39.270,40

MEVCUT MAAŞ: 33.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 40.497,60

MEVCUT MAAŞ: 34.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 41.724,80

MEVCUT MAAŞ: 35.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 42.952,00

MEVCUT MAAŞ: 36.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 44.179,20

MEVCUT MAAŞ: 37.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 45.406,40

MEVCUT MAAŞ: 38.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 46.633,60

MEVCUT MAAŞ: 39.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 47.860,80

MEVCUT MAAŞ: 40.000,00

YÜZDE 22.72 ZAMLI: 49.088,00