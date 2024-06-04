Evde bakım, dul, yetim, kıdem tazminatı, SED engelli ve kamu işçisi maaşı alan yaşadı! Sosyal yardım alanlara %20 temmuz zammı! Kalem kalem...

1 Temmuz ayı Türkiye için zam ayı olacak. Milyonlarca memur, kamuda çalışan işçi ve emekli, maaşlarında gözle görülür bir artışla karşılaşacaklar. Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde yapılan artışlar, memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte sosyal destek ödemelerini ve kıdem tazminatlarını da etkileyecek.

2 * AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER: Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 20.01 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,57 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,28 liraya yükselecek.