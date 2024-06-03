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TÜİK'İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı için son bir oran kaldı. Mayıs ayı enflasyon rakamının 3,37 olmasıyla memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı için yeni hesaplama da belli oldu. Peki memur ve memur emeklisi Temmuz ayında kaç TL maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 10:05 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:14
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak? 1

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Temmuz'daki enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 5'i belli oldu.

TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak? 2
Temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon bugün belli oldu!

ENFLASYON FARKI VAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16, Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 çıktı. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu.

TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak? 3

ARTIŞ NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e çıktı. Haziran ayı enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

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