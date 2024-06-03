TÜİK'İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?

1 Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Temmuz'daki enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 5'i belli oldu.



2 Temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon bugün belli oldu! ENFLASYON FARKI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16, Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 çıktı. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu.