En yüksek promosyon veren banka hangisi? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...

2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edilmesinin ardından milyonlarca kişiye müjde üstüne müjde verilmeye devam ediyor. Kök maaşın 10 bin TL'ye çıktıktan sonra şu günlerde emeklilere ek zam çalışmaları devam ederken bir müjde de Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyonların maaşa göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların başlayacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki şu an en yüksek promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar