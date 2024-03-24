2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edilmesinin ardından milyonlarca kişiye müjde üstüne müjde verilmeye devam ediyor. Kök maaşın 10 bin TL'ye çıktıktan sonra şu günlerde emeklilere ek zam çalışmaları devam ederken bir müjde de Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyonların maaşa göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların başlayacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki şu an en yüksek promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yaratan promosyon için bankaların Mart ayı fırsatları devam ederken Başkan Erdoğan yeni bir müjde verdi.
Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.
Erdoğan promosyonlar hakkında şunları söyledi:
Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık.