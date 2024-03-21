Emekliye 5 bin 600 TL bayram müjdesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya %33 ek zamla çifte gelir yağacak! Seyyanen zam, ikramiye derken...

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Emekli maaşlarına ek zam konusu, son zamanlarda emeklilerin ve kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Ocak 2024'te yapılan emekli maaşı zammının ardından, ek bir zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, elde edilen kazançtan emeklilere hak ettikleri payı vereceğiz." dedi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...