Emekliye 5 bin 600 TL bayram müjdesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya %33 ek zamla çifte gelir yağacak! Seyyanen zam, ikramiye derken...

Emekli maaşlarına ek zam konusu, son zamanlarda emeklilerin ve kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Ocak 2024'te yapılan emekli maaşı zammının ardından, ek bir zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, elde edilen kazançtan emeklilere hak ettikleri payı vereceğiz." dedi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...
Milyonlarca emekli, Meclis'ten çıkacak yeni düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Yeni zam yolda mı? Sorusunun yanıtı araştırılırken AK Parti'den emeklileri heyecanlandıracak açıklamalar geldi.
MÜJDELİ HABER YOLDA
Katıldığı bir televizyon programında merak edilenleri yanıtlayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilere müjdeli haberin sinyalini verdi. Şahin, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.