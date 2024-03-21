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Emekliye 5 bin 600 TL bayram müjdesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya %33 ek zamla çifte gelir yağacak! Seyyanen zam, ikramiye derken...

16 milyonu aşkın emekli, geçtiğimiz ay kök maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte derin bir nefes aldı. Bilindiği üzere, emekliler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında, zam alıyorlar. Ancak hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını daha da iyileştirmek için ek zamlar üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitinginde yapmış olduğu konuşmada, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, AK Parti'den de emekliye ek zam konusunda açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 06:44 Güncelleme 21 Mart 2024, 06:44
Emekliye 5 bin 600 TL bayram müjdesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya %33 ek zamla çifte gelir yağacak! Seyyanen zam, ikramiye derken... 1

Emekli maaşlarına ek zam konusu, son zamanlarda emeklilerin ve kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Ocak 2024'te yapılan emekli maaşı zammının ardından, ek bir zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, elde edilen kazançtan emeklilere hak ettikleri payı vereceğiz." dedi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

Emekliye 5 bin 600 TL bayram müjdesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya %33 ek zamla çifte gelir yağacak! Seyyanen zam, ikramiye derken... 2

Milyonlarca emekli, Meclis'ten çıkacak yeni düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Yeni zam yolda mı? Sorusunun yanıtı araştırılırken AK Parti'den emeklileri heyecanlandıracak açıklamalar geldi.

Emekliye 5 bin 600 TL bayram müjdesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya %33 ek zamla çifte gelir yağacak! Seyyanen zam, ikramiye derken... 3

MÜJDELİ HABER YOLDA

Katıldığı bir televizyon programında merak edilenleri yanıtlayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilere müjdeli haberin sinyalini verdi. Şahin, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

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