En yüksek faiz oranı güncellendi! Son dakika faiz depremi: 6 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?
Son dakika faiz depremi: Peş peşe açıklama yapıldı. Mevduat faiz oranları kazandırmaya devam ediyor. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Kasım ayı başında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Merkez Bankası doğrultusundan oluşturulan faiz güncellemesi ardından özel bankalar ve devlet bankalarının da aralarında bulunduğu bankalar faiz oranlarını güncelledi.
Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz seviyesi değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankaların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz civarlarına sayfamızda yer verdik. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Kasım ayı başında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
Kamu bankaları bu dönemde biraz daha ağır kalırken özel bankalarda ise resmen faiz savaşı yaşandı. Peş peşe oluşturulan güncellemeler ile vatandaştan mevduat toplama yarışına girişen özel bankalarda faiz artırımı haberleri son dakika duyurusu olarak açıklandı. Peki, Türk Lirası ve dolar hesabı olanlar amacıyla en yüksek faiz veren banka hangisi, en yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz seviyesi yüzde kaç, parası olanlar ne yapmalı?
10.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Renkli Hesap
Faiz: %17,25
Net Kazanç: 143,67 TL