Altın fiyatları uçtu, milyonlar bu haberi bekliyordu! Altının gramı ne kadar oldu? 22, 14, 18 ayar altın bilezik fiyatı!

Peş peşe açıklama yapıldı. Elleri kolları yakıyor! Altın fiyatları patladı! Kasım ayında altın fiyatlarının yükseleceği tarafında iddialar meydana atılınca çoğu vatandaş ise altının tekrar düşeceğini dile getirmişti. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üstünde 559 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 562,2 liradan işlem görüyor. Şimdi ise altın fiyatları adeta fırladı! İşte merak edilen; çeyrek, gram ve çoğu altın çeşidinin fiyatları…