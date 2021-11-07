Altın fiyatları uçtu, milyonlar bu haberi bekliyordu! Altının gramı ne kadar oldu? 22, 14, 18 ayar altın bilezik fiyatı!
Altın fiyatlarının Kasım ayında düşüşe geçeceği tarafında çoğu iddia bulunmuştu ancak altın fiyatları milyonları şok içinde bıraktı. Gündeme bomba gibi giriş yapan altın fiyatlarında çeyrek altının tam tamına 1000 lirayı aşacağı konuşuluyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 562 lira civarında prosedür görüyor. Çeyrek altın 922 lira, Cumhuriyet altını 3.760 liradan satılıyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor.
Peş peşe açıklama yapıldı. Elleri kolları yakıyor! Altın fiyatları patladı! Kasım ayında altın fiyatlarının yükseleceği tarafında iddialar meydana atılınca çoğu vatandaş ise altının tekrar düşeceğini dile getirmişti. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üstünde 559 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 562,2 liradan işlem görüyor. Şimdi ise altın fiyatları adeta fırladı! İşte merak edilen; çeyrek, gram ve çoğu altın çeşidinin fiyatları…
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik ilerlemelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci amacıyla istihdam piyasasında daha çok iyileşmeye gereksinim duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki bilgilerin piyasaların tarafı üstünde belirleyici olacağını söyledi.
Fed'in kararları ardından ilerlemiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam bilgileri ardından oynaklığın artabileceğine ilgi çeken analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Altın fiyatları güne bir önceki güne göre yükselişle başladı. Saat 08.36 itibariyle gram altın 560,33 TL, çeyrek altın 911,00 TL,
tam altın 3 bin 682,00 TL, yarım altın ise 1.845,00 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın, saat 08.30 itibariyle 560,33 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...
Gram altın alış fiyatı: 560,22 TL
Gram altın satış fiyatı: 560,33 TL